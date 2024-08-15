Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KIM Plus Akan Umumkan Calon yang Diusung di Pilgub Jakarta Pekan Depan

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |06:46 WIB
JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akan mengumumkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang diusung di Pilkada 2024 pada pekan depan, 19 Agustus 2024. Namun, ia belum menyebut siapa sosok yang akan diusung KIM di Pilgub Jakarta.

Dasco menilah bahwa pada Senin 19 Agustus 2024 itulah, dinamika Pilgub Jakarta mulai terlihat. Ia pun mengungkap keyakinannya bahwa paslon yang akan diusung KIM tidak akan melawan kotak kosong dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. 


"Kita akan umumkan tanggal 19 (Agustus), dan dinamikanya juga akan kelihatan nanti antara tanggal 18-19. Apakah itu nanti kotak kosong, tapi saya yakin tidak kotak kosong," kata Dasco di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan sudah ada beberapa partai di luar Koalisi Indonesia Maju yang juga akan ikut bergabung. Dasco hanya memastikan ada lebih dari 2 partai yang akan bergabung.

"Partai yang masuk ke KIM itu sudah ada beberapa, tapi nanti tanggal 19 bisa dilihat. Lebih, lebih dari 2 (partai bergabung) malah," sambungnya.

 

