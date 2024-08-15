Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bis dan Pengamanan Bersiap Gelar Pawai Peraih Medali Olimpiade Paris 2024 

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |06:57 WIB
Bis dan Pengamanan Bersiap Gelar Pawai Peraih Medali Olimpiade Paris 2024 
Persiapan pawai peraih medali Olimpiade (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pawai atau arak-arakan para atlet Indonesia yang mentas di Olimpiade Paris 2024 bakal segera berlangsung hari ini, Kamis (15/8/2024) pagi. Persiapan pun mulai terlihat di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahrga (Kemenpora), yang menjadi titik awal keberangkatan. 

Pawai para Olimpian Paris 2024 ini dijadwalkan dimulai pada pukul 07.00 WIB. Dari pantauan di Kantor Kemenpora, pihak-pihak terkait sudah mulai melakukan persiapan sejak pukl 06.25 WIB.

Sejumlah pihak keamanan dari kepolisian pun sudah berjaga di halaman Kantor Kemenpora. Mereka bakal mengawal bis rombongan pawai dengan motor dan juga mobil patwal. 

Bis Transjakarta yang memiliki desain tanpa atap pun sudah berada di Jalan Gerbang Pemuda, tepat di depan Kantor Kemenpora, untuk membawa 29 atlet dan sejumlah ofisial yang ikut dalam rombongan. Bis berwarna putih itu juga bergambar sosok para Olimpian Indonesia yang mentas di Paris 2024.

Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda terpantau masih lancar. Belum ada kumpulan warga atau masyarakat yang ingin menyaksikan arak-arakan itu. 

Rombongan pawai ini sendiri rencananya bakal berangkat dari Kantor Kemenpora menuju Istana Negara Kepresidenan. Mereka akan melawati Simpang Susun Semanggi ke arah Bundaran HI untuk menuju ke sana. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/51/3047889/2-pemain-timnas-spanyol-yang-kawinkan-gelar-euro-2024-dengan-olimpiade-paris-2024-nomor-1-fermin-lopez-jo3Z0uYhKR.jpg
2 Pemain Timnas Spanyol yang Kawinkan Gelar Euro 2024 dengan Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Fermin Lopez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/51/3047718/3-negara-yang-remehkan-sepakbola-indonesia-tapi-prestasi-olahraganya-kalah-dari-indonesia-di-olimpiade-paris-2024-nomor-1-israel-kqDMySToBE.jpg
3 Negara yang Remehkan Sepakbola Indonesia tapi Prestasi Olahraganya Kalah dari Indonesia di Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Israel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/51/3047300/bertemu-erick-thohir-presiden-fifa-gianni-infantino-titip-salam-untuk-atlet-indonesia-di-olimpiade-paris-2024-CAY5nKGbmY.jpg
Bertemu Erick Thohir, Presiden FIFA Gianni Infantino Titip Salam untuk Atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/51/3046976/spanyol-vs-prancis-di-olimpiade-paris-2024-hampir-jadi-lawan-timnas-indonesia-u-23-kini-fermin-lopez-dkk-rebut-emas-OUnwkDwLaJ.jpg
Spanyol vs Prancis di Olimpiade Paris 2024: Hampir Jadi Lawan Timnas Indonesia U-23, Kini Fermin Lopez Dkk Rebut Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/51/3046935/hasil-final-sepakbola-olimpiade-paris-2024-timnas-spanyol-u-23-sabet-emas-lewat-laga-dramatis-ZvNqFcZPGH.jpg
Hasil Final Sepakbola Olimpiade Paris 2024: Timnas Spanyol U-23 Sabet Emas Lewat Laga Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/51/3046732/sandy-walsh-ikut-bahagia-rizki-juniansyah-sumbang-emas-di-olimpiade-paris-2024-ncBAxsmVi6.jpg
Sandy Walsh Ikut Bahagia Rizki Juniansyah Sumbang Emas di Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement