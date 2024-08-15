Bis dan Pengamanan Bersiap Gelar Pawai Peraih Medali Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - Pawai atau arak-arakan para atlet Indonesia yang mentas di Olimpiade Paris 2024 bakal segera berlangsung hari ini, Kamis (15/8/2024) pagi. Persiapan pun mulai terlihat di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahrga (Kemenpora), yang menjadi titik awal keberangkatan.

Pawai para Olimpian Paris 2024 ini dijadwalkan dimulai pada pukul 07.00 WIB. Dari pantauan di Kantor Kemenpora, pihak-pihak terkait sudah mulai melakukan persiapan sejak pukl 06.25 WIB.

Sejumlah pihak keamanan dari kepolisian pun sudah berjaga di halaman Kantor Kemenpora. Mereka bakal mengawal bis rombongan pawai dengan motor dan juga mobil patwal.

Bis Transjakarta yang memiliki desain tanpa atap pun sudah berada di Jalan Gerbang Pemuda, tepat di depan Kantor Kemenpora, untuk membawa 29 atlet dan sejumlah ofisial yang ikut dalam rombongan. Bis berwarna putih itu juga bergambar sosok para Olimpian Indonesia yang mentas di Paris 2024.

Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda terpantau masih lancar. Belum ada kumpulan warga atau masyarakat yang ingin menyaksikan arak-arakan itu.

Rombongan pawai ini sendiri rencananya bakal berangkat dari Kantor Kemenpora menuju Istana Negara Kepresidenan. Mereka akan melawati Simpang Susun Semanggi ke arah Bundaran HI untuk menuju ke sana.