Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lapak Rongsokan di Bekasi Kebakaran, Ini Penyababnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |12:34 WIB
Lapak Rongsokan di Bekasi Kebakaran, Ini Penyababnya
Kebakaran lapak rongsok di Bekasi (Foto: Damkar)
A
A
A

BEKASI - Lapak Rongsokan di Gang Sriwijaya, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dilanda kebakaran, Kamis (15/8/2024). Kebakaran diduga dipicu api yang berasal dari hasil pembakaran sampah.

Komandan Kompi Pleton A Disdamkarmat Kota Bekasi, Rusmanto menjelaskan peristiwa itu terjadi pada pukul 05.36 WIB. 

“Api pertama kali dilihat dari bagian pojok lapak yang merupakan tempat limbah plastik, dugaaan sementara adanya bakaran sampah,” kata Rusmanto dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Api itu kemudian merembet ke bagian lapak rongsokan lainnya. Api kemudian membesar hingga membuat warga harus menelpon petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

“Proses pemadaman terus berjalan,” kata dia.

Adapun hingga saat ini, Rusmanto mengaku belum mencatat adanya korban jiwa. Kerugiaan pun masih ditaksir.

“Sejauh ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka,” kata dia.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement