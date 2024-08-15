Lapak Rongsokan di Bekasi Kebakaran, Ini Penyababnya

BEKASI - Lapak Rongsokan di Gang Sriwijaya, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dilanda kebakaran, Kamis (15/8/2024). Kebakaran diduga dipicu api yang berasal dari hasil pembakaran sampah.

Komandan Kompi Pleton A Disdamkarmat Kota Bekasi, Rusmanto menjelaskan peristiwa itu terjadi pada pukul 05.36 WIB.

“Api pertama kali dilihat dari bagian pojok lapak yang merupakan tempat limbah plastik, dugaaan sementara adanya bakaran sampah,” kata Rusmanto dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Api itu kemudian merembet ke bagian lapak rongsokan lainnya. Api kemudian membesar hingga membuat warga harus menelpon petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

“Proses pemadaman terus berjalan,” kata dia.

Adapun hingga saat ini, Rusmanto mengaku belum mencatat adanya korban jiwa. Kerugiaan pun masih ditaksir.

“Sejauh ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka,” kata dia.

(Fakhrizal Fakhri )