KPU DKI Rapat Pleno Verifikasi Faktual Bacagub Perseorangan, Calon Independen Dharma Pongrekun Hadir

JAKARTA - KPU DKI Jakarta menggelar rapat pleno hasil verifikasi faktual kedua syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Rapat pleno yang digelar kantor KPU DKI, Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Pantauan Okezone, Kamis (15/8/2024), kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua KPU DKI, Wahyu Dinata dan puluhan tokoh lainnya.

Selain itu, rapat pleno ini juga dihadiri oleh bakal calon gubernur DKI Jakarta, Dharma Pongrekun. Purnawirawan jenderal bintang tiga Polri tersebut terlihat hadir menggunakan batik bermotif Garuda.

Sekadar diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah merampungkan rekapitulasi ulang hasil verifikasi administrasi syarat dukungan calon perseorangan atau independen terhadap pasangan calon Dharma Pongrekun - Kun Wardanauntuk Pilgub Jakarta 2024 . Selanjutnya, KPU DKI Jakarta bakal melakukan verifikasi faktual.

Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata menyebutkan, verifikasi tersebut bakal dilakukan mulai tanggal 11-21 Juli 2024 untuk memastikan kebenaran data.