HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sambut HUT Ke-79 RI, Stasiun Gambir Dipenuhi Hiasan Cantik Merah Putih

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |19:57 WIB
Sambut HUT Ke-79 RI, Stasiun Gambir Dipenuhi Hiasan Cantik Merah Putih
Stasiun Gambir bersolek sambut HUT Ke-79 RI. (Foto: PT KAI Daop 1 Jakarta)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta memasang ornamen HUT RI di stasiun-stasiun dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Stasiun Gambir, salah satu stasiun kereta api terbesar di Jakarta tampil meriah dengan berbagai dekorasi bernuansa merah putih. Stasiun yang terletak di kawasan Monumen Nasional (Monas) ini dihiasi dengan umbul-umbul, lampion, dan payung, semua bertema nasionalis.

"Ornamen tema HUT RI ini merupakan implementasi semangat cinta Tanah Air dari KAI, baik melalui kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan maupun melalui komitmen untuk terus berinovasi, Stasiun Gambir melayani khusus kereta api jarak jauh untuk kelas eksekutif dan Ekonomi di KA tertentu," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintiko, Rabu (14/8/2024).

Ixfan mengatakan, tema HUT RI tahun ini adalah Nusantara Baru Indonesia Maju yang dipilih untuk merayakan tiga momen penting bagi Indonesia; penyambutan Ibu Kota Nusantara (IKN), pergantian presiden, dan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

HUT RI ini merupakan implementasi semangat cinta Tanah Air dari KAI, baik melalui kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan maupun melalui komitmen untuk terus berinovasi menyediakan transportasi KA yang kian maju bagi masyarakat Indonesia

"Selain komitmen KAI untuk terus menyediakan transportasi yang selamat, aman, dan nyaman kepada masyarakat, hadirnya ornamen merah-putih di stasiun-stasiun dalam rangka memperingati HUT RI ini diharapkan dapat membawa para pelanggan turut merasakan semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan cinta transportasi kereta api," pungkasnya. 
 

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
