HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dharma Pongrekun Disebut Calon Boneka di Pilgub Jakarta: Enggak Apa-Apa

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |22:57 WIB
Dharma Pongrekun Disebut Calon Boneka di Pilgub Jakarta: Enggak Apa-Apa
Dharma Pongrekun santi dianggap sebagai calon boneka di Pilgub Jakarta (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana akhirnya dinyatakan lolos memenuhi syarat dukungan pada Pilgub Jakarta 2024. Dengan begitu, muncul berbagai tudingan yang mengarah kepada Dharma Pongrekun dengan menyebutnya dirinya hanyalah calon boneka yang sudah di-setting.

Menanggapi hal itu, Dharma santai mendapatkan tudingan tersebut. Dirinya memilih tak ambil pusing dan menyerahkannya kepada Tuhan. 

"Enggak apa-apa, nggak apa-apa (dianggap calon boneka). Apapun yang terjadi, sekali lagi tadi saya, berpikirlah dan berimanlah bahwa segala sesuatu kehidupan kita Tuhan sudah menentukan,” kata Dharma kepada wartawan di Kantor KPU DKI Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dia memastikan segala keputusan dalam hidupnya, termasuk soal pencalonan ini berdasarkan hati nuraninya, tanpa adanya settingan atau campur tangan siapapun.

"Ingat, jangan salah tanya segala sesuatu kepada hati nurani karena di situ Tuhan berbicara. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti saja itu," tandasnya.

Kepala Divisi Teknis KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menyebutkan, pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana meraih 677.468 dukungan. Angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari tahapan pertama dan kedua. 

(Angkasa Yudhistira)

      
