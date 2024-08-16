Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Silfester Matutina: Golkar Sudah Bergejolak Beberapa Bulan Lalu

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |01:09 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina menyebutkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak ada kaitannya dengan mundurnya Airlangga Hartato dari kursi pucuk pimpinan Partai Golkar. Menurutnya, di internal partai berlambang pohon beringin itu sudah muncul gejolak dari beberapa waktu yang lalu. 

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi Interupsi bertajuk 'Partai Ditelikung Jelang Pilkada, Benarkah?' pada Kamis (15/8/2024) malam. 

"Golkar ini sudah bergejolak ini kira-kira hampir setahun yang lalu kalau gak salah, beberapa bulan yang lalu," kata Silfester. 

Dengan hal tersebut, Silfester menegaskan tidak ada kaitannya dengan Jokowi yang selama ini disebut-sebut punya andil dalam pergantian Ketum Partai Golkar. 

Ia menilai, selama ini di internal Partai Golkar terdapat beberapa kelompok yang menginginkan kubu mereka menjadi pimpinan partai yang identik dengan warna kuning itu. 

"Di dalam itu, sorry ya saya bukan (kader) Golkar, tapi yang kita ketahui banyak faksi yang bergerilya untuk menjadi Ketum Golkar," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
