Dokter Aulia Risma Lestari Dikenal sebagai Sosok yang Baik Oleh Tetangga

JAKARTA - Mahasiswi Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang yang diduga mengakhiri hidup akibat perundungan tengah menyita perhatian masyarakat. Korban bernama dr. Aulia Risma Lestari mengakhiri hidup dengan menyuntikkan obat penenang diduga karena mengalami perundungan saat menjalani PPDS Anestesi di RS Kariadi.

Jenazah Aulia Risma Lestari ditemukan di kosannya di Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 12 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB.

Wanita asli Tegal ini tengah menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) di RSUP Dr Kariadi Semarang.

Semasa hidup, Dokter Aulia dikenal sebagai sosok yang baik. Hal ini diungkap oleh Ketua RT tempat amarhumah tinggal di Kota Tegal yang bernama Abdul Rozak (60).

Abdul Rozak sudah mengenal Dokter Aulia sejak kecil karena Aulia lahir dan besar di sana. Dia mengungkap bahwa Dokter Aulia yangmerupakan anak pertama dari dua bersaudara ini masih berstatus lajang.

"Belum berkeluarga, almarhumah orang yang baik. Dari kecil asli sini," ujar Abdul Rozal dikutip dari kanal YouTube Official iNews, Kamis (15/8/2024).

Abdul Rozak juga mengungkap bahwa pemakaman sudah dilakukan oleh keluarga pada Selasa 13 Agustus 2034, siang sekitar pukul 14.00.



(Angkasa Yudhistira)