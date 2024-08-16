Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Video Conference dengan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Ini yang Bahas 

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |02:52 WIB
Panglima TNI <i>Video Conference</i> dengan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Ini yang Bahas 
Panglima TNI video conference dengan Panglima Angkata Bersenjata Australia (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan Video Conference (Vicon) dengan Chief OF Defence Force (CDF) Australian Defence Force (ADF) atau Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Laksamana David Lance Johnston, AO, RAN, bertempat di Wisma A. Yani, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 15 Agustus 2024.

Pertemuan yang digelar secara daring tersebut bertujuan untuk memperkuat kerjasama bilateral di bidang pertahanan yang telah berjalan dengan baik sebagai bagian dari diplomasi militer antara kedua negara.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI mengucapkan selamat kepada Laksamana David Lance Johnston, atas pelantikannya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Australia dan berharap agar kerjasama antara TNI dan ADF akan semakin berkembang di masa depan. 

Kerjasama yang dibahas dalam pertemuan di antaranya adalah rencana pelaksanaan sidang ke 12 Australia-Indonesia High Level Committee (Ausindo HLC) di Australia dalam waktu dekat pada tanggal 23 sampai dengan 25 September 2024. 

"Semoga Ausindo HLC dapat menjadi sarana bagi TNI dan ADF guna saling berkomunikasi dan mengembangkan kerja sama militer kedua belah pihak serta mencari kemungkinan lain kerjasama militer antara kedua angkatan," ungkap Panglima TNI dalam keterangan yang diterima.

Di akhir pertemuan,  Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada Panglima Angkatan Bersenjata Australia yang telah diperkenankannya melihat daerah latihan militer Australia pada bulan Juni lalu terkait latihan dan bentuk latihan yang akan diselenggarakan mendatang.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183421//rosan-OhU0_large.jpg
Bos Danantara Temui 5 CEO Perusahaan Besar Australia, Bahas Investasi Kesehatan hingga Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178656//menkum_supratman_andi_agtas-7pIR_large.jpg
RUU Keamanan Siber Rampung, Pemerintah Pastikan TNI Tak Dilibatkan sebagai Penyidik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356//prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176265//tni_ad_kirim_personel_ke_pelatihan_internasional_di_singapura-dJFO_large.jpg
Perkuat SDM Manajemen Gizi, TNI AD Kirim Personel ke Pelatihan Internasional di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175837//dispenad-OM2L_large.jpg
Kadispenad Ingatkan Prajurit Penerangan: Jangan Jadi Katak dalam Tempurung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175681//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3ImR_large.jpg
Kapuspen TNI Ungkap Praka Zaenal Tabrakan di Udara saat Proses Pembukaan Parasut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement