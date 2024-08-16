Panglima TNI Video Conference dengan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Ini yang Bahas

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan Video Conference (Vicon) dengan Chief OF Defence Force (CDF) Australian Defence Force (ADF) atau Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Laksamana David Lance Johnston, AO, RAN, bertempat di Wisma A. Yani, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 15 Agustus 2024.

Pertemuan yang digelar secara daring tersebut bertujuan untuk memperkuat kerjasama bilateral di bidang pertahanan yang telah berjalan dengan baik sebagai bagian dari diplomasi militer antara kedua negara.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI mengucapkan selamat kepada Laksamana David Lance Johnston, atas pelantikannya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Australia dan berharap agar kerjasama antara TNI dan ADF akan semakin berkembang di masa depan.

Kerjasama yang dibahas dalam pertemuan di antaranya adalah rencana pelaksanaan sidang ke 12 Australia-Indonesia High Level Committee (Ausindo HLC) di Australia dalam waktu dekat pada tanggal 23 sampai dengan 25 September 2024.

"Semoga Ausindo HLC dapat menjadi sarana bagi TNI dan ADF guna saling berkomunikasi dan mengembangkan kerja sama militer kedua belah pihak serta mencari kemungkinan lain kerjasama militer antara kedua angkatan," ungkap Panglima TNI dalam keterangan yang diterima.

Di akhir pertemuan, Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada Panglima Angkatan Bersenjata Australia yang telah diperkenankannya melihat daerah latihan militer Australia pada bulan Juni lalu terkait latihan dan bentuk latihan yang akan diselenggarakan mendatang.

(Angkasa Yudhistira)