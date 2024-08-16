Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AHY Hadiri HUT Ke-79 RI di IKN, SBY Rayakan Ultah Museum

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |04:27 WIB
AHY Hadiri HUT Ke-79 RI di IKN, SBY Rayakan Ultah Museum
AHY dan SBY (Foto : Instagram)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengonfirmasi bahwa dirinya akan menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. AHY akan terbang ke Balikpapan dan menuju ke IKN usai menghadiri Sidang Tahunan MPR besok, 16 Agustus 2024. 

“Yang di IKN saya, besok setelah menghadiri sidang di DPR, MPR pagi, siang sampai sore langsung menuju ke bandara untuk terbang ke Balikpapan lalu menuju ke IKN untuk mengikuti upacara pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus di hari lusa nanti," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 15 Agustus 2024. 

Sementara Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak akan menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, SBY saat ini berada di kampung halamannya di Pacitan.

"Pak SBY saat ini sudah ada di Pacitan. Sudah berada di kampung halamannya. Kemarin naik bis dari Cikeas perjalanan menuju Pacitan sudah direncanakan sejak lama," ungkapnya. 

Keberadaan SBY di Pacitan ternyata sudah direncakan sejak lama. AHY mengatakan, SBY bersama rekan-rekannya, terutama yang satu angkatan di Akademi Militer (Akabri) tahun 1973, akan memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus merayakan ulang tahun pertama Museum dan Galeri SBY-Ani di Pacitan.

Hal itu yang turut menjadi alasan SBY tak bisa menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

"Jadi beliau sudah lama merencanakan bersama-sama sahabatnya terutama yang satu angkatan lulusan Akademi Akabri tahun 1973 akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, sekaligus juga ulang tahun pertama Museum dan Galeri SBY Ani. Jadi beliau akan berada di Pacitan," tandasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
