HOME NEWS NASIONAL

Berikut Susunan Acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD Hari Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |06:05 WIB
Berikut Susunan Acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD Hari Ini
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (foto: MPI/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA -  Sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2024 akan digelar pada hari ini, Jumat (16/8/2024). Sidang tersebut nantinya akan digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Agenda pokok sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2024 adalah pidato presiden RI tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-79," kata Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam laporannya.

Sebagai Ketua MPR, Bamsoet akan membuka secara langsung jalannya sidang tahunan dan sidang bersama tersebut. Selain Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua DPD RI akan turut menyampaikan pidatonya.

Dia menyampaikan, sebanyak 2.022 tamu undangan yang akan hadir dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD.

"Undangan terdiri dari Presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan ketua MPR DPR dan DPD, presiden dan wakil presiden terpilih," ujarnya.

 

