3.457 Personel Gabungan Bakal Amankan Sidang Tahunan di DPR/MPR Hari Ini

JAKARTA - Sebanyak 3.457 personil gabungan dikerahkan mengawal kegiatan sidang tahunan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat hari ini.

"Untuk pengamanan sidang tahunan di Gedung DPR/MPR, kami melibatkan 3.457 personil gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat (16/8/2024).

Susatyo menuturkan, personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Untuk pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR, ia menuturkan bersifat situasional, artinya melihat kondisi di lapangan.

“Arus lalu lintas masih situasional melihat kondisi di lapangan,” ujarnya.