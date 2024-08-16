Jokowi Ingin Merebut Parpol Lain, KSP: Tuduhan yang Tidak Benar!

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) membantah tuduhan yang beredar menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat skenario tiga periode pemerintahannya dan keinginan untuk merebut partai politik lain.

“Kami menyatakan tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Para pengkritik tidak bisa menyampaikan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta lainnya untuk membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut,” kata Tenaga Ahli Madya KSP, Asep Cuwantoro dalam keterangan video yang diterima, Jumat (16/8/2024).

Asep juga mengatakan, bahwa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi merupakan upaya sistematis untuk menjatuhkan Presiden Jokowi.

“Kami melihat adanya upaya sistematis untuk menjatuhkan mendowngrade Presiden Jokowi yang sampai hari ini approval ratingnya masih tinggi,” tuturnya.