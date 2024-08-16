Jelang Sidang Tahunan MPR, Kompleks Parlemen Dijaga Ketat

JAKARTA - Kompleks Parlemen di jaga ketat jelang Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD yang akan digelar Jumat (16/8/2024) pagi. Nampak, sejumlah petugas keamanan tengah bersiaga di Kompleks Parlemen.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah petugas TNI-Polri, Paspampres hingga Pamdal tengah bersiaga di setiap sudut Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, sejak pukul 07.00 WIB.

Pengamanan diperketat sejak pintu masuk Kompleks Parlemen. Para pengunjung yang tak memiliki ID khusus sidang tahunan, harus menukarkan identitas.

Sementara, petugas nampak masih mempesiapkan segala hal untuk memaatikan berjalannya sidang tahunan berjalan lancar. Nampak, Gedung Nusantara II telah dipadati oleh petugas serta awak media.

Pengetatan pengamanan terlihat di Gedung Kura-Kura yang menjadi lokasi Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD. Nampak, petugas keamanan bersiaga di sekitar gedung.