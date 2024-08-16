Ini Tanda-Tanda Gempa Dahsyat Megathrust 2024 yang Diprediksi Bakal Pecah di Indonesia

JAKARTA - Ini tanda-tanda gempa dahsyat megathrust 2024 yang diprediksi bakal pecah di Indonesia. Adapun, isu ini menjadi viral serta banyak dibicarakan oleh warganet.

Megathrust adalah daerah pertemuan lempeng tektonik yang bisa menyebabkan gempa besar dan tsunami kuat. Zona ini bisa mengalami gempa berulang dengan jeda waktu ratusan tahun.

Berikut ini tanda -tanda gempa dahsyat megathrust 2024 yang diprediksi bakal pecah di Indonesia dilansir Earthquakescanada:

1. Pergerakan tanah

Perubahan pergerakan tanah perlu diwaspadai. Apalagi, gempa bumi megathrust juga menyebabkan tanah longsor bawah laut dari landas kontinen ke laut dalam. Endapan tanah longsor dapat dikenali dari sampel inti yang diambil dari dasar laut.

2. Durasi gempa cukup lama

Guncangan gempa bumi, dalam frekuensi yang merusak bangunan, meningkat hingga maksimum antara gempa berkekuatan 7 dan 8, maka guncangan tersebut hanya melibatkan area yang lebih besar hanya sebentar. Namun, durasi guncangan untuk gempa megathrust jauh lebih lama.

3. Perubahan Permukaan Laut

Penurunan Permukaan Laut Secara Tiba-Tiba: Di zona subduksi, permukaan laut bisa tiba-tiba surut dengan cepat sebelum terjadi tsunami yang diakibatkan oleh gempa megathrust. Ini adalah tanda bahaya yang sangat serius, dan orang-orang di daerah pesisir harus segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.