Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Tanda-Tanda Gempa Dahsyat Megathrust 2024 yang Diprediksi Bakal Pecah di Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |07:44 WIB
Ini Tanda-Tanda Gempa Dahsyat Megathrust 2024 yang Diprediksi Bakal Pecah di Indonesia
Ini Tanda-Tanda Gempa Dahsyat Megathrust 2024 (Foto; Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini tanda-tanda gempa dahsyat megathrust 2024 yang diprediksi bakal pecah di Indonesia. Adapun, isu ini menjadi viral serta banyak dibicarakan oleh warganet. 

Megathrust adalah daerah pertemuan lempeng tektonik yang bisa menyebabkan gempa besar dan tsunami kuat. Zona ini bisa mengalami gempa berulang dengan jeda waktu ratusan tahun. 

Berikut ini tanda -tanda gempa dahsyat megathrust 2024 yang diprediksi bakal pecah di Indonesia dilansir Earthquakescanada: 

1. Pergerakan tanah

Perubahan pergerakan tanah perlu diwaspadai. Apalagi, gempa bumi megathrust juga menyebabkan tanah longsor bawah laut dari landas kontinen ke laut dalam. Endapan tanah longsor dapat dikenali dari sampel inti yang diambil dari dasar laut.

2. Durasi gempa cukup lama

Guncangan gempa bumi, dalam frekuensi yang merusak bangunan, meningkat hingga maksimum antara gempa berkekuatan 7 dan 8, maka guncangan tersebut hanya melibatkan area yang lebih besar hanya sebentar. Namun, durasi guncangan untuk gempa megathrust jauh lebih lama.

3. Perubahan Permukaan Laut

Penurunan Permukaan Laut Secara Tiba-Tiba: Di zona subduksi, permukaan laut bisa tiba-tiba surut dengan cepat sebelum terjadi tsunami yang diakibatkan oleh gempa megathrust. Ini adalah tanda bahaya yang sangat serius, dan orang-orang di daerah pesisir harus segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185293//gempa_bangladesh-S4cF_large.jpg
Bangladesh Diguncang Gempa M5,7, Kemlu Pastikan Semua WNI Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185261//gempa-CAKu_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,0 Guncang Bone Bolango Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185179//gempa-TU4v_large.jpg
Gempa Berkekuatan M3,4 Guncang Nias Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184748//gempa_magnitudo_6_guncang_ambon-7RJW_large.jpg
Gempa Besar Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184731//gempa-N0cQ_large.jpg
Gempa M5,4 di Halmahera Barat Akibat Deformasi Lempeng Laut Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184720//gempa-tfl8_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,4 Guncang Halmahera Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement