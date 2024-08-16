Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Singgung Pemilu 2024, Puan: Apakah Rakyat Memilih dengan Bebas, Tanpa Paksaan?

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |10:41 WIB
Singgung Pemilu 2024, Puan: Apakah Rakyat Memilih dengan Bebas, Tanpa Paksaan?
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut bahwa kebebasan rakyat dalam memilih menjadi salah satu tolak ukur, untuk melihat bahwa sebuah penyelenggaraan Pemilu itu berkualitas. Hal ini dikatakan Puan saat memotret pelaksanaan Pemilu 2024 lalu.

Mulanya, Puan menyampaikan bahwa Pemilu 2024 telah berakhir. Rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya.

"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya," kata Puan dalam pidatonya di sidang bersama DPR-DPD yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh peserta sidang dan tamu undangan untuk dapat merefleksikan apakah Pemilu 2024 memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil.

 

