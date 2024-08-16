Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Singgung Arus Progresif di Tengah Agenda Melanjutkan dan Misi Perubahan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |11:12 WIB
Puan Singgung Arus Progresif di Tengah Agenda Melanjutkan dan Misi Perubahan
Puan Maharani di Sidang Tahunan. (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyinggung arus progresif di tengah agenda melanjutkan program pemerintahan dan misi perubahan. Hal itu disampaikannya pada Rapat Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2024.

Awalnya Puan menyampaikan apresiasi atas Pemerintahan kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun dalam membangun Indonesia. Puan lantas menyoroti bahwa selama masa kepemimpinan itu masyarakat tidak hanya boleh berfokus akan hal yang dicapai atau tidak dicapai saja.

“Kita tentu tidak dapat hanya fokus pada hal-hal yang telah berhasil dicapai maupun hanya fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai,” kata Puan, Jumat (16/8/2024).

Menurut Puan, berfokus pada hal-hal yang telah dicapai hanya akan mengantarkan pada keinginan untuk melanjutkan. Sebaliknya, berfokus pada hal yang belum berhasil dicapai hanya akan berfokus pada perubahan atau penyempurnaan.

Ia lantas menyinggung pengarusutamaan lainnya yakni progresif. Menurut Puan, progresif artinya maju berkembang dan berkembang maju.

“Jadi, di antara yang akan melanjutkan dan yang akan melakukan perubahan atau penyempurnaan, masih terdapat pengarusutamaan yang lain yaitu progresif, yang berarti maju berkembang dan berkembang maju,” tutur dia.

(Qur'anul Hidayat)

      
