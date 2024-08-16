Tak Hadir di Sidang Tahunan MPR, ke Mana Megawati?

JAKARTA - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak hadir di Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD, Jumat (16/8/2024). Padahal, Megawati dikabarkan bakal hadiri Sidang Tahunan itu.

Dari pantauan di lapangan sejak pukul 07.00 WIB, Megawati tak terlihat hadir ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024) pagi.

Namun, hadir sang anak yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI Puan Maharani. Terlihat pula kader PDI Perjuangan yang juga menjabat MenpanRB Azwar Anas.

Di dalam ruang sidang, Megawati juga tak terlihat. Di daftar bangku mantan pejabat, hanya terlihat Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wapres ke-6 Try Sutrisno. Sementara itu, politikus PDIP Aria Bima mengaku tidak mengetahui ketidakhadiran Megawati.

"Saya belum tahu kepastianya soal hadir atau tidaknya. Bagi saya, kalau Ibu dalam kondisi yang sehat, badan yang sehat, pasti beliau hadir," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Aria mengaku mengetahui bahwa Megawati tengah berada di Jakarta. Namun, dia tak menjelaskan belum terlihatnya Megawati di Kompleks Parlemen.

"Saya enggak ngerti, setahu saya ada di Jakarta," ucap Aria.