Jokowi Minta Maaf Jika Ada yang Kecewa: Ini Terbaik yang Bisa Kami Upayakan untuk Bangsa

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia di akhir masa jabatannya setelah 10 tahun jadi Kepala Negara. Jokowi mengatakan dirinya telah mengupayakan yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara.

Permintaan maaf itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Saya dan K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai," ucap Jokowi.

"Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua," sambungnya.

Namun, Jokowi yakin percaya bahwa dengan persatuan dan kerja sama dan dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya untuk Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya pada tanggal 20 Oktober 2024 akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan.

"Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak," ucap Jokowi.

(Qur'anul Hidayat)