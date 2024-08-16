Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Titip ke Prabowo Cita-Cita Rakyat dari Sabang Sampai Merauke

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |11:34 WIB
Jokowi Titip ke Prabowo Cita-Cita Rakyat dari Sabang Sampai Merauke
Presiden Joko Widodo saat Sidang Tahunan MPR (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan khusus kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Sebab, pemerintahan selanjutnya ada di bawah kepemimpinan Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka.

“Kepada Presiden Terpilih, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, tahun depan, Insyaallah, Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan,” kata Jokowi mengawalinya.

Jokowi mengatakan akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Prabowo pada 20 Oktober mendatang. “Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto,” katanya.

Pada kesempatan itu, Jokowi pun menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia. “Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak,” ujarnya.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka! Merdeka! Merdeka,” tutup Jokowi.

(Arief Setyadi )

      
