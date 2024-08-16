Indonesia Digugat Banyak Negara, Jokowi: Kita Tidak Goyah, Terus Maju Melangkah!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia tidak akan goyah meski saat ini banyak negara-negara yang menggugat akibat tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah. Pasalnya, Jokowi konsisten agar hilirisasi terus dilanjutkan.

Demikian diutarakan Jokowi pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

“Kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri,” ungkap Jokowi.

Namun demikian, Jokowi mengakui bahwa ada konsekuensi yang harus diterima yakni adanya gugatan oleh negara-negara lain.

“Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah,”tuturnya.

Langkah hilirisasi tersebut, kata Jokowi, dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan