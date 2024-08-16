Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Pamer Angka Stunting Turun dalam 10 Tahun Terakhir

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |11:50 WIB
Jokowi Pamer Angka Stunting Turun dalam 10 Tahun Terakhir
Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan kinerja pemerintahannya yang berhasil menurunkan angka stunting dalam 10 tahun terakhir. Angka stunting berkurang hingga menjadi 21,5 persen pada 2023.

"Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37 persen menjadi 21.5 persen di tahun 2023," ujar Jokowi.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat membacakan Pidato Kenegaraan Presiden RI Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2024 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5 persen, hanya turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,6 persen. Prevalensi stunting di Tanah Air sendiri sempat mencapai 37 persen pada tahun 2014. 

Beberapa waktu lalu, Jokowi memang sempat mengemukakan ikhtiar pemerintah menekan prevalensi stunting atau tengkes dari 37 persen ke 14 persen.

Menurutnya, ini merupakan target yang sangat ambisius untuk dicapai pada tahun ini. “Yang namanya target, kita kan memiliki target yang sangat ambisius dari 37 melompat ke 14 persen. Ini ambisius banget. Tapi, memang kita harus bekerja keras mencapai target," kata Jokowi.

 

