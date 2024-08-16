Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Surya Paloh ke Anies Usai Nasdem Cabut Dukungan : Ambil Saja Hikmahnya!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |14:01 WIB
Pesan Surya Paloh ke Anies Usai Nasdem Cabut Dukungan : Ambil Saja Hikmahnya!
Ketum Nasdem Surya Paloh
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan batal mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta di Pilgub 2024. Menurutnya, Anies bisa menerima keputusan Nasdem.

"Saya pikir diambil saja hikmahnya oleh dia. Kalau saya pesan sebagai kakak, biasanya di balik tantangan, kesusahan, kesedihan, itu pasti ada juga peluang yang lebih hebat," ujar Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Paloh menyebut bahwa Anies telah menerima dengan lapang dada keputusan tersebut. Dirinya mengklaim bahwa sosok yang gagal dalam kompetisi Pilpres 2024 itu tidak menaruh rasa kecewa serta dengan keputusan Nasdem mengenai dukungan di Pilgub Jakarta 2024.

"Dia bisa menerima itu, tak ada masalah bagi dia," tambah Paloh.

Paloh kemudian mengungkap bahwa sebenarnya ada banyak potensi yang ada pada diri mantan Gubernur Jakarta periode 2017 - 2022 itu. Ia bahkan menyebut Anies sebagai aset bangsa yang sedang belajar dalam menghadapi lika-liku kehidupan dan belum mendapat momentum yang tepat.

"Dengan potensi yang ada pada dirinya tidak bisa kita pungkiri, usia masih relatif muda, masih energik, sejumlah pengalaman telah dilaluinya. Saya pikir dia merupakan aset yang berarti juga bagi negeri ini. Memang bukan saat ini bukan momentum dia tapi itu biasa," ungkap Paloh.


"Dia belajar jadi lebih hebat. Ini kan ada sekolah ada formal ada sekolah kehidupan, dia sedang belajar dalam sekolah kehidupan. Tidak hanya referensi text book semata-mata," tandasnya.

(Salman Mardira)

      
