Film Dokumenter Jungkook BTS Siap Tayang, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

FILM dokumenter terbaru penyanyi K-Pop Jungkook BTS yang berjudul 'I Am Still', rencana akan diputar di bioskop seluruh dunia mulai 18 September mendatang. Pemutaran perdana 'I Am Still' akan dilakukan secara serentak di lebih dari 120 negara.

Film dokumenter I Am Still, berkisah tentang Jungkook dalam 8 bulan perjalanan menuju debut solonya. Film ini disutradarai oleh Park Jun Soo yang juga pernah menyutradarai sebagian besar dari banyak film yang didedikasikan untuk BTS dan delapan anggotanya.

Perusahaan rekaman menyampaikan bahwa film dokumenter I Am Still menawarkan pandangan mendalam tentang perjalanan di balik debut solo yang memamerkan puncak karier Jungkook dalam bermusik dan menjadikannya salah satu bintang pop skala global.

Jungkook BTS sendiri melakoni debut solo lewat album perdana berjudul Golden pada 3 November 2023. Album tersebut dirilis bersamaan dengan video musik untuk lagu utama berjudul Standing Next To You. Golden merupakan album yang terdiri dari 11 lagu berbahasa Inggris. Dalam album ini, Jungkook menggandeng sejumlah musisi globa. Seperti Ed Sheeran, Shawn Mendes, Major Lazer, David Stewart serta Blake Slatkin.

Sementara itu, foto selebgram Angela Lee alias Angela Charlie mengenakan baju tahanan terungkap ke publik.Angela Lee, ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Semua informasi ini bisa Anda saksikan di Okezone Updates dengan Channel Okezone TV, Jumat (16/8/2024), pukul 20.30 WIB. Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, YouTube Okezone dan Streaming di http://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan Sampai Kelewat ya

(Maruf El Rumi)