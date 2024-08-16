Puan Singgung Kurangnya Merawat Pembangunan Karakter di Tengah Masifnya Infrastruktur

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Puan Maharani menyinggung soal kurangnya pembangunan karakter bangsa di Indonesia. Padahal, Indonesia kini telah bergerak masif dalam pembangunan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Puan dalam Pidato pembukaan Sidang Paripurna pada Jumat (16/8/2024). Politikus PDIP itu awalnya menyinggung gotong royong instansi dan lembaga yang mampu memulihkan ekonomisi nasional dan pembangunan nasional.

“Pembangunan Nasional, walaupun disertai berbagai tantangan, telah berhasil memajukan Indonesia, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang masif,” kata Puan, Jumat (16/8/2024).

Hanya saja menurut Puan, pembangunan yang masif itu tidak diikuti dengan pembangunan karakter bangsa. Adapun pembangunan karakter bangsa yang dimaksud berkaitan dengan integritas dan etos kerja yang belum dirasakan dalam keseharian.

“Akan tetapi, di tengah semaraknya pembangunan lahiriah ini, kita justru kurang merawat pembangunan karakter bangsa,” kata dia.