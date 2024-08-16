Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Singgung Kurangnya Merawat Pembangunan Karakter di Tengah Masifnya Infrastruktur

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |17:16 WIB
Puan Singgung Kurangnya Merawat Pembangunan Karakter di Tengah Masifnya Infrastruktur
Puan Maharani. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Puan Maharani menyinggung soal kurangnya pembangunan karakter bangsa di Indonesia. Padahal, Indonesia kini telah bergerak masif dalam pembangunan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Puan dalam Pidato pembukaan Sidang Paripurna pada Jumat (16/8/2024). Politikus PDIP itu awalnya menyinggung gotong royong instansi dan lembaga yang mampu memulihkan ekonomisi nasional dan pembangunan nasional.

“Pembangunan Nasional, walaupun disertai berbagai tantangan, telah berhasil memajukan Indonesia, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang masif,” kata Puan, Jumat (16/8/2024).

Hanya saja menurut Puan, pembangunan yang masif itu tidak diikuti dengan pembangunan karakter bangsa. Adapun pembangunan karakter bangsa yang dimaksud berkaitan dengan integritas dan etos kerja yang belum dirasakan dalam keseharian.

“Akan tetapi, di tengah semaraknya pembangunan lahiriah ini, kita justru kurang merawat pembangunan karakter bangsa,” kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184643//tol-BXC1_large.jpg
Beton Canggih Tol Solo–Jogja Hemat Biaya, Perbaiki Retak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184095//infrastruktur-oQ9v_large.png
Menteri PU Ajukan Tambahan Rp43,4 Triliun untuk Bangun Sekolah Rakyat dan Madrasah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184062//infrastruktur-T7Hx_large.jpg
26 BUMN Bangun Infrastruktur Pendidikan hingga Ekonomi di Desa Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183219//ketua_dpr_puan_maharani-VPzK_large.jpg
Hadiri Forum Parlemen Negara Middle Power, Ketua DPR Bicara soal Peacebuilding di Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181241//puan-N6dr_large.jpg
Ketua DPR: Tugas Negara Bukan Memperumit Urusan Rakyat, tapi Mempermudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180162//narkoba-26gY_large.jpg
214 Ton Narkoba Dimusnahkan, Ketua DPR: Musuh Bangsa!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement