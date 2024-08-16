Wujud Toleransi, Dua Tempat Ibadah Ini Berdampingan di Perut Bumi Sedalam 1,76 Kilometer

Masjid Al Baabul Munawwar di kawasan tambang bawah tanah di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah (Foto: M Budi Santosa/Okezone)

TEMBAGAPURA - Luar biasa. Kata ini tepat untuk menggambarkan dua tempat ibadah, masjid dan gereja, yang dibangun di dalam perut bumi.

Tidak tanggung-tanggung masjid dan gereja ini berada di kedalaman 1,76 kilometer. Masjid bernama Al Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria, menawarkan pengalaman beribadah yang tidak bisa ditemukan di tempat lain.

Dua tempat ibadah ini adalah fasilitas beribadah bagi karyawan PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang berada di kawasan tambang bawah tanah di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Okezone pun berkesempatan untuk mengunjungi tambang bawah tanah PT. Freeport Indonesia dan beribadah di Masjid Al Baabul Munawwar pada Jumat (16/8/2024).

Fasilitas tempat ibadah di dalam perut bumi ini dibangun untuk melayani kebutuhan para kawaryawan tambang yang jumlahnya di atas 12.000.

Sekadar diketahui, saat ini PT. Freeport Indonesia selain melakukan penambangan di tanbang terbuka Grasberg, juga kembangkan tambang bawah tanah.

Tambang bawah tanah PT. Freeport Indonesia adalah yang terbesar di dunia dan pertambangan bawah tanah pertama di dunia yang menggunakan teknologi tanpa awak.

(Arief Setyadi )