HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kirim 888 Rantis Trail Listrik untuk Operasional Pasukan Elite TNI di IKN

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |17:52 WIB
Prabowo Kirim 888 Rantis Trail Listrik untuk Operasional Pasukan Elite TNI di IKN
Prabowo Kirim 888 Rantis Trail Listrik/Kemhan
A
A
A

KALTIM - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengirim 888 unit motor trail listrik buatan anak bangsa, yaitu BUMN PT Len Industri (Persero) mendukung operasional satuan TNI di sekitar IKN. Hal ini sebagai wujud dari komitmen IKN yang cerdas dan ramah lingkungan.

Pengiriman motor listrik ini dilakukan bertepatan dengan apel gelar pasukan pengamanan HUT ke-79 RI di IKN pada tanggal 16 Agustus 2024 yang dipimpin oleh Pangdam VI/Mlw, Mayjen TNI Tri Budi Utomo.

“Dengan penggunaan rantis trail listrik di IKN ini, Kami harap juga bisa mengurangi polusi udara yang tidak baik saat ini. Selain itu, rantis trail listrik ini merupakan karya anak bangsa,” kata Direktur Utama PT Len Bobby Rasyidin, Jumat (16/8/2024).

Dengan kemampuan menempuh jarak hingga 110 km dan kecepatan maksimal mencapai 98 km/jam, motor listrik ini cocok untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari di IKN. Kapasitas baterai yang besar, yaitu 72V/40Ah, memungkinkan motor ini digunakan selama empat jam non-stop pada kecepatan normal 40-50 km/jam dengan kondisi jalan normal.

Secara teknis, motor listrik ini dilengkapi dengan tiga mode percepatan dan mode mundur. Fitur keselamatan seperti safety ride sudah diaplikasikan pada motor ini, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
