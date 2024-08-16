Intip Istana Merdeka Jakarta Berhias Jelang Peringatan HUT Ke-79 RI

JAKARTA - Upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI tahun ini akan berlangsung di dua lokasi, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Istana Merdeka, Jakarta. Berbagai persiapan dikebut agar pelaksanaan upacara berjalan lancar pada esok hari, Sabtu 17 Agustus 2024.

Bedasarkan pantauan Okezone, di depan Istana Merdeka sekitar pukul 17.15 WIB, terlihat pagar berwarna hitam telah terpasang membatasi kawasan Istana dengan Jalan Medan Merdeka Utara.

Meski begitu, para pengendara masih bisa melintasi Jalan Medan Merdeka Utara. Terlihat di dalam pagar pembatas itu, beberapa orang sedang merangkai janur untuk memeriahkan suasana besok.

Selain itu, juga terlihat petugas sedang melakukan bersih-bersih di tempat itu. Video tron besar juga telah terpasang di lokasi.

Rencananya, upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI akan dihadiri Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Tamu undangan rencana dibersihkan masuk ke halaman Istana Merdeka sekitar pukul 07.00 WIB. Upacara rencana akan berlangsung mulai pukul 09.40 WIB.

(Arief Setyadi )