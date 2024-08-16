Buka Penyidikan Baru, KPK Usut Dugaan Korupsi di Badan Karantina Pertanian

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi baru di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Penyidikan terkait pengadaan X-ray di Badan Karantina Pertanian (Barantan).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan, dimulainya proses penyidikan kasus di Barantan sejak 12 Agustus 2024.

"KPK telah memulai atau melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi untuk pengadaan X-ray statis, mobile X-ray, dan X-ray trailer atau kontainer pada Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/8/2024).

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu melanjutkan, dalam penyidikan kasus tersebut pihaknya sudah menetapkan tersangka. Namun, ia belum menjelaskan secara detail dari identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk jumlah tersangka, inisial, dan jabatan tersangka belum bisa disampaikan saat ini," ujarnya.

Sebagaimana aturan main di KPK, identitas dari tersangka akan diungkap saat dilakukan proses penahanan. Kontruksi perkara pun akan dibeberkan dalam pengumuman dan penahanan tersangka.

(Arief Setyadi )