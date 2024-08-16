Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buka Penyidikan Baru, KPK Usut Dugaan Korupsi di Badan Karantina Pertanian

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |18:08 WIB
Buka Penyidikan Baru, KPK Usut Dugaan Korupsi di Badan Karantina Pertanian
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi baru di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Penyidikan terkait pengadaan X-ray di Badan Karantina Pertanian (Barantan).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan, dimulainya proses penyidikan kasus di Barantan sejak 12 Agustus 2024.

"KPK telah memulai atau melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi untuk pengadaan X-ray statis, mobile X-ray, dan X-ray trailer atau kontainer pada Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/8/2024). 

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu melanjutkan, dalam penyidikan kasus tersebut pihaknya sudah menetapkan tersangka. Namun, ia belum menjelaskan secara detail dari identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. 

"Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk jumlah tersangka, inisial, dan jabatan tersangka belum bisa disampaikan saat ini," ujarnya. 

Sebagaimana aturan main di KPK, identitas dari tersangka akan diungkap saat dilakukan proses penahanan. Kontruksi perkara pun akan dibeberkan dalam pengumuman dan penahanan tersangka. 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068359/korupsi-MvdI_large.jpg
KPK Tahan Anggota DPRD Yudi Cahyadi, Tersangka Baru Kasus Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068209/kpk-0umc_large.jpg
KPK Geledah Rumah Mendes Sita Uang Rp250 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065187/korupsi-3QHv_large.jpg
Kejati Jakarta Tetapkan Eks Dirut PT Indofarma Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064659/kpk-xd3m_large.jpg
KPK Ungkap Kerugian Negara di Kasus Rorotan Rp223 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064050/korupsi-3kgJ_large.jpg
MA Bantah Tudingan Korupsi Honorarium Hakim Agung Rp97 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061628/kpk-RKwg_large.jpg
Jubir KPK Tegaskan Pemanggilan Mendes PDTT Kewenangan Penyidik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement