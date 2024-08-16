Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Minta Maaf di Akhir Masa Jabatan, Ketua DPR: Tidak ada Manusia yang Sempurna

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |18:42 WIB
Jokowi Minta Maaf di Akhir Masa Jabatan, Ketua DPR: Tidak ada Manusia yang Sempurna
Ketua DPR Puan Maharani/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi permintaan maaf yang dilayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan MPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sebagai mitra pemerintah, kata dia, DPR tentunya mengapresiasi atas apa yang sudah  dilakukan oleh Presiden Jokowi dan ma'ruf Amin di 10 tahun terakhir pemerintahannya.

"Tentu aja tidak ada manusia yang sempurna," kata Puan ditemui usai menggelar sidang Tahunan tersebut.

Namun demikian, politikus PDIP itu meyakini pemerintahan Jokowi-Ma'ruf telah melakukan hal yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara.

"Saya tidak meragukan pasti sudah berbuat yang semaksimal mungkin yang beliau bisa lakukan untuk Indonesia," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia di pengujung masa jabatannya. Ucapan maaf dilontarkan Jokowi saat mengakhiri pidato Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Jokowi mengatakan, 10 tahun jabatannya bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Dia juga menyadari dirinya bukan sosok yang sempurna.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/337/3069084/presiden_jokowi-t46l_large.jpg
MotoGP Hadirkan 3 Ribu Kru Asal NTB, Jokowi: Itu yang Saya Senang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068572/kepala_staf_angkatan_laut_muhammad_ali-78CY_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana, KSAL: Beliau Banyak Bantu TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068542/presiden_jokowi_terima_brevet_kehormatan_hiu_kencana-H0lh_large.jpg
Apa Itu Bravet Hiu Kencana yang Diterima Jokowi dari TNI AL?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068379/presiden_jokowi-hNCv_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/519/3067814/jokowi-pfLm_large.jpg
Kepuasan Masyarakat Jatim terhadap Kinerja Jokowi Tembus 87,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066743/jokowi-wo1K_large.jpeg
Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Tinggi Jelang Purnatugas, Apa Faktornya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement