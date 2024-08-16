Perbedaan Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI yang Asli dan Autentik

PERBEDAAN naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang asli dan autentik, belum semuanya mengetahui. Padahal terdapat perbedaan signifikan antara dua naskah tersebut, meskipun memiliki esensi yang sama.

17 Agustus 1945 adalah hari bersejarah di mana negara Indonesia memperoleh kemerdekaan. Salah satu momen besar tersebut tercermin dari pembacaan Proklamasi yang menjadi awal dari berdirnya Indonesia sebagai bangsa.

Tapi tidak banyak yang mengetahui bagaimana naskah asli atau gagasan dan versi autentik dikenal dalam peristiwa ini.

1. Naskah Asli (Konsep)

Draft awal Proklamasi, yang juga dikenal sebagai naskah konsep, ditulis tangan oleh Soekarno. Setelah perundingan mendalam antara Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo di rumah Laksamana Maeda di Jakarta, skrip ini dibuat pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945.

Ciri-ciri Naskah Asli:

- Ditulis Tangan: Soekarno sendiri menulis skrip ini, dengan beberapa perubahan dan coretan yang menunjukkan proses berpikir dan percakapan yang terjadi.

- Teks: Dibandingkan dengan naskah asli yang kemudian dibacakan, naskah asli memiliki beberapa perbedaan kata dan kalimat. Misalnya, pada akhir naskah, kata "wakil-wakil bangsa Indonesia" diubah menjadi "Atas nama bangsa Indonesia".

- Struktur: Naskah asli lebih singkat dan tidak formal, mengandung perubahan langsung dari hasil diskusi yang terjadi pada saat itu.

Contoh Naskah Asli:

```

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, 17 - 8 - '05

Wakil2 bangsa Indonesia.

```