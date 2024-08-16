Hubungan dengan PKB Renggang, PBNU Bakal Panggil Cak Imin

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan akan memanggil elite PKB terkait upaya penyelesaian konflik antara keduanya.

Lebih spesifik, Ketua PBNU, Umarsyah menyebutkan pihaknya akan memanggil Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selalu Ketua Umum PKB.

"Ketua Umum (PKB) kami akan panggil," kata Umarsyah di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Diketahui, beberapa waktu yang lalu Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Presiden RI di Istana. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya mengaku Jokowi sempat menyinggung hubungan PBNU-PKB.

Terkait pertemuan tersebut, Umarsyah mengaku tidak bermaksud meminta bantuan Jokowi dalam upaya perbaikan hubungan dengan PKB.

Ia menegaskan, upaya perbaikan ini tidak akan melibatkan pihak eksternal PBNU, termasuk Jokowi.

"Enggak, kami enggak melibatkan pihak luar (Jokowi)," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) taat Konstitusi. Cak Imin juga meminta agar PBNU tidak mencampuradukkan masalah partai politik dengan ormas.

Penegasan ini diungkapkan Cak Imin saat merapat ke kediaman Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat sore ini, Kamis (15/8/2024).