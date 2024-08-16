Lalu Lintas Pagi Ini: Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Truk Terguling di Tambun

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Tol Dalam Kota Jakarta. Lalu lintas sekitar lokasi padat imbas dari kecelakaan tersebut.

Informasi itu diunggah akun X PT Jasa Marga, pada Jumat (16/8/2024), pukul 04.06 WIB. Petugas sudah menangani kecelakaan di KM 08+400 arah Cawang, itu.

"Senayan KM 09 - Semanggi KM 08+400, ada penanganan kecelakaan terjadi kecelakaan beruntun di lajur 2-3, tengah-kanan," tulis petugas seperti dikutip.

Penanganan kecelakaan, disebutkan petugas PT Jasa Marga, selesai pada pukul 04.20 WIB. Belum ada informasi mengenai penyebab dari kecelakaan tersebut.

"Semanggi KM 08+400 arah Cawang, terlibat 2 kendaraan di lajur 3/kanan, selesai penanganan petugas," tulis petugas.

Selain itu, kecelakaan juga terjadi di Tambun KM 19 arah Jakarta. "Terlibat kendaraan Dumptruk muatan pasir terbalik miring di lajur 2-3/tengah, SELESAI penanganan petugas," tulis petugas.



(Angkasa Yudhistira)