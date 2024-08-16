Kecelakaan di Tol Jorr, Mobil Tabrak Truk hingga Ringsek

JAKARTA - Sebuah kecelakaan melibatkan antara truk dan minibus terjadi di Tol Jor tepatnya di Km 27.600 pada Jumat (16/8/2024) pagi ini. Minibus terlihat menyeruduk truk dari belakang.

“Kecelakaan melibatkan 2 Kendaraan antara Truk dengan Minibus di ruas Tol JORR tepatnya Km 27.600,” tulis TMC Polda Metro di akun X-nya, Jumat (16/8/2024).

TMC Polda Metro menuturkan, saat ini kecelakaan itu tengah dilakukan penanganan dari pihak kepolisian dan Jasamarga.

“Saat ini keduanya sudah dalam penanganan petugas Polri dan Jasamarga,” jelasnya.

Dilihat dari foto yang dibagikan, terlihat sebuah minibus berwarna putih menyeruduk sebuah truk. Hingga saat ini, belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa maupun luka atas peristiwa tersebut.

(Awaludin)