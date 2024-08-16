Viral! KTP 2 Anak Anies Baswedan Dicatut untuk Dukung Dharma-Kun di Pilgub Jakarta

JAKARTA - KTP dua anak dan adik Anies Baswedan diduga dicatut sebagai bukti pendukung untuk pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana untuk maju jadi bakal calon gubernur dan cawagub Jakarta 2024-2029 melalui jalur perseorangan atau independen. Keduanya adalah Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan.

Anies membagikan pencatutan KTP dua anaknya di akun X resminya @aniesbaswedan. Ia turut mengunggah dua bukti pencatutan dukungan itu diambil dari laman Cek Pendukung Bakal Pasangan Calon Pilkada Perseorangan yang ada di website resmi KPU.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :)" tulis Anies Baswedan dalam keterangannya.

Surat dukungan yang mencatut nama Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan diduga dipakai sebagai syarat pendaftaran ke KPU untuk maju Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur perseorangan.

KPU DKI Jakarta sudah menyatakan bahwa Dharma Pongrekun-Kun Wardana lulus verfikasi faktual sebagai paslon cagub-cawagub independen dan bisa mendaftar saat dibukanya pendaftaran paslon kepala daerah mulai 27 Agustus nanti.