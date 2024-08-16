Anggota Brimob Amankan 2 Pelajar Diduga Hendak Tawuran, Ada yang Bawa Jimat



BOGOR - Dua pelajar SMA yang diduga hendak tawuran diamankan anggota Brimob di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Pelajar tersebut langsung digiring ke Markas Brimob.

Pantauan MNC Portal, peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.58 WIB. Terlihat satu dua pelajar itu sudah diamankan oleh anggota Brimob di pinggir jalan.

Anggota Brimob pun menggeledah barang-barang yang dibawa para pelajar tersebut. Salah satu pelajar yang diamankan anggota Brimob mendapati benda atau kain yang diikat di pinggang diduga jimat.

"Ini ada pegangan ini," ucap anggota Brimob ketika menggeledah pelajar di lokasi, Jumat (16/8/2024).

"Bawa, bawa ke provost. Ini mau ribut dia," ucap anggota Brimob lagi.