Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jualan di Pinggir Jalan, Pedagang Siomay di Bogor Ditemukan Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |13:38 WIB
Jualan di Pinggir Jalan, Pedagang Siomay di Bogor Ditemukan Tewas
Jenazah pedagan siomay dipinggir jalan (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Pedagang siomay berinisial R (62), meninggal dunia di Jalan Suryakencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jasadnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi.

Kapolsek Bogor Tengah, Kompol Agustinus Manurung mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.15 WIB pagi tadi. Awalnya, R diketahui sedang berjualan siomay gerobakan di depan toko kamera.

"Saksi di sebelah gerobak sedang mengobrol," kata Agustinus dalam keterangannya, Jumat (16/8/2024).

Saksi melihat usai R melayani pembeli siomay langsung terjatuh. Tak lama berselang, saat dicek nafasnya sudah tidak ada atau meninggal dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kota Bogor Penemuan Mayat Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185554//mayat-x5tJ_large.jpg
Firasat Ibu Alvaro, Mimpi Buruk Sebelum Putranya Ditemukan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185512//ketua_komnas_pa_dki_jakarta_cornelia_agatha_di_rumah_duka_alvaro_kiano-EAun_large.JPG
Komnas PA Datangi Rumah Duka Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185499//polisi_saat_evakuasi_jasad_alvaro_di_bantaran_kali_cilalay-p8dm_large.jpg
Detik-Detik Warga Tenjo Temukan Jasad Alvaro di Bantaran Kali Cilalay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184895//mayat_dalam_karung-0udf_large.jpg
Mayat dalam Karung di Cikupa Teridentifikasi, Ini Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184206//mayat_tersangkut_di_sungai_ciliwung-jx3i_large.jpg
Geger! Warga Cililitan Temukan Mayat Pria Tersangkut di Sungai Ciliwung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement