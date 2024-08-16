Jualan di Pinggir Jalan, Pedagang Siomay di Bogor Ditemukan Tewas

BOGOR - Pedagang siomay berinisial R (62), meninggal dunia di Jalan Suryakencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jasadnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi.

Kapolsek Bogor Tengah, Kompol Agustinus Manurung mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.15 WIB pagi tadi. Awalnya, R diketahui sedang berjualan siomay gerobakan di depan toko kamera.

"Saksi di sebelah gerobak sedang mengobrol," kata Agustinus dalam keterangannya, Jumat (16/8/2024).

Saksi melihat usai R melayani pembeli siomay langsung terjatuh. Tak lama berselang, saat dicek nafasnya sudah tidak ada atau meninggal dunia.