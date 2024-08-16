Sejumlah Rumah di Palmerah Terbakar, Satu Orang Alami Luka

JAKARTA - Sebanyak lima unit rumah di Gang RS Pelni, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat hangus terbakar. Satu orang mengalami luka bakar.

“Objek terbakar rumah tinggal. Objek terdampak lima rumah,” kata Kasiops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifudin Jumat (16/8/2024).

Kebakaran itu dilaporkan terjadi pada pukul 08.30 WIB tadi pagi. Operasi pemadaman kebakaran dimulai pukul 08.33 WIB. Untuk proses pemadaman kebakaran dilaporkan berlangsung sekitar 1,5 jam dan dinyatakan selesai pukul 10.02 WIB.

Syarifudin mengungkapkan, akibat insiden itu, satu orang dilaporkan mengalami luka bakar dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

“Satu orang korban luka ringan,” ujarnya.