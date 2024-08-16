Warga Korban Kebakaran Manggarai Direlokasi ke Rusun Pasar Rumput

JAKARTA - Pemkot Jakarta Selatan merelokasi warga terdampak kebakaran Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ke tempat tinggal sementara di Rusun Pasar Rumput. Diharapkan, semua warga mau direlokasi.

"Mulai hari ini kita secara bertahap, warga yang terkena dampak kebakaran kita relokasi untuk menempati rusun di pasar rumput ini. Alhamdulillah hari ini kita secara bertahap mulai 44 KK dan jiwanya sekitar 189 jiwa," ujar Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, Jumat (16/8/2024).

Menurutnya, 44 kepala keluarga (KK) yang direlokasi sudah bisa menempati unit kamar di rusun tersebut, yang mana 1 unit kamar bertipe 36 bisa dihuni oleh 2 kepala keluarga. Kamar tersebut sudah ada kasur, ac, kipas angin, hingga lemari, yang mana warga hanya tinggal menempatinya saja.

"Relokasi di sini untuk bisa tinggal dengan tenang, nyaman, bisa mengatur anaknya sekolah kembali, yang bekerja bisa bekerja dengan normal kembali, jadi kehidupannya bisa tertata dengan baik," tuturnya.

Ia menerangkan, pihaknya bakal membahas lebih lanjut tentu waktu yang diberikan pada warga untuk menempati tempat tinggal sementara itu. Terpenting, semua warga terdampak bisa mendapatkan tempat yang lebih layak dahulu untuk ditinggali dan beraktivitas hingga beberapa bulan ke depannya.