Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Korban Kebakaran Manggarai Direlokasi ke Rusun Pasar Rumput

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |17:05 WIB
Warga Korban Kebakaran Manggarai Direlokasi ke Rusun Pasar Rumput
Korban kebakaran Manggarai, Jakarta Selatan direlokasi ke Rusun Pasar Rumput (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemkot Jakarta Selatan merelokasi warga terdampak kebakaran Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ke tempat tinggal sementara di Rusun Pasar Rumput. Diharapkan, semua warga mau direlokasi.

"Mulai hari ini kita secara bertahap, warga yang terkena dampak kebakaran kita relokasi untuk menempati rusun di pasar rumput ini. Alhamdulillah hari ini kita secara bertahap mulai 44 KK dan jiwanya sekitar 189 jiwa," ujar Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, Jumat (16/8/2024).

Menurutnya, 44 kepala keluarga (KK) yang direlokasi sudah bisa menempati unit kamar di rusun tersebut, yang mana 1 unit kamar bertipe 36 bisa dihuni oleh 2 kepala keluarga. Kamar tersebut sudah ada kasur, ac, kipas angin, hingga lemari, yang mana warga hanya tinggal menempatinya saja.

"Relokasi di sini untuk bisa tinggal dengan tenang, nyaman, bisa mengatur anaknya sekolah kembali, yang bekerja bisa bekerja dengan normal kembali, jadi kehidupannya bisa tertata dengan baik," tuturnya.

Ia menerangkan, pihaknya bakal membahas lebih lanjut tentu waktu yang diberikan pada warga untuk menempati tempat tinggal sementara itu. Terpenting, semua warga terdampak bisa mendapatkan tempat yang lebih layak dahulu untuk ditinggali dan beraktivitas hingga beberapa bulan ke depannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement