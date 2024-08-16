Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo Usai Sidang Tahunan di Gedung DPR, Lalu Lintas Macet

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |17:29 WIB
Ada Demo Usai Sidang Tahunan di Gedung DPR, Lalu Lintas Macet
Demo mahasiswa di DPR sebabkan kemacetan (Foto: Irfan Maruf/Okezone)
JAKARTA - Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta melakukan aksi demonstrasi usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato sidang paripurna DPR RI Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Jalan Asia Afrika, Jakarta. 

Pantauan MNC Portal, Jumat (16/8/2024), aksi demo mahasiswa yang di lapangan, sejumlah mahasiswa melakukan long march dari arah Jalan Asia Afrika menuju Jalan Gelora untuk melakukan unjuk rasa. 

Akibat unjuk rasa tersebut, sejumlah jalan terjadi kepadatan namun polisi tidak melakukan penutupan, yaitu Jalan Asia Afrika, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Gelora. Meski demikian, akibat aksi tersebut banyak kendaraan yang terhambat sehingga mengakibatkan kemacetan. 

Dalam aksi tersebut terjadi sedikit kericuhan antara sejumlah mahasiswa dan pihak kepolisian. Sempat terjadi dorong-dorongan antara kedua belah pihak namun kelompok mahasiswa akhirnya mundur, sehingga tidak terjadi bentrok yang cukup serius. 

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

 

