Nasdem Tarik Dukungan di Pilkada DKI, Begini Reaksi Tak Terduga Anies Baswedan

JAKARTA - Anies Baswedan angkat bicara terkait penarikan dukungan Partai NasDem sepekan menjelang pendaftaran calon kepala daerah. Nasib Anies pun diujung tanduk.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Sahrin Hamid. Pihaknya menghormati dan menghargai keputusan partai yang juga sebagai kewibawaan partai.

"Masih optimis kan pendaftarannya masih 27-29 Agustus 2024 dan terkait keputusan calon itu merupakan kewenangan partai. Terkait dengan kewenangan partai tentunya kita menghormati dan menghargai apa yang diputuskan oleh partai karena itu adalah kewenangannya," kata Sahrin saat dihubungi Okezone, Jumat (16/8/2024).

"Bisa jadi itu lah dinamika yang dihadapi oleh partai. Karena kita semua tahu bahwa keputusan partai adalah kewibawaan partai," tambahnya.

Sahrin menekankan bahwa pihaknya bersama Anies Baswedan tetap merawat optimisme ditengah atmosfer politik saat ini.

"Kita tetap merawat optimisme. Sama seperti merawat kewarasan di era atmosfir politik yang seperti ini. Setiap kekuatan politik memiliki ke-khas-annya masing-masing,”ujarnya.

“Oleh karenanya itu diperlukan komunikasi politik untuk mempertemukan banyak hal berbeda. Sekaligus memperkuat apa yang telah sama. Dan momentum saat ini tentunya partai-partai memiliki momentum untuk menghadirkan figur yang layak untuk dipilih rakyat,"sambungnya.

Lebih lanjut, Sahrin memastikan komunikasi Anies dengan PKS dan PKB meski diujung tanduk digadang gadang menyusul Nasdem berlangsung dengan baik. "Hingga saat ini komunikasi terus berlangsung baik," pungkasnya.