INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Baguna Berikan Bantuan Sembako dan Seragam Sekolah ke Korban Kebakaran Manggarai

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |21:08 WIB
Kepala Baguna PDIP Hardiyanto Kenneth berikan bantuan ke Korban Kebakaran Manggarai
Kepala Baguna PDIP Hardiyanto Kenneth berikan bantuan ke Korban Kebakaran Manggarai
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 13 Agustus 2024 kemarin. Musibah tersebut membuat ratusan rumah dan 3 ribu jiwa warga di RW 06 dan RW 12 kehilangan tempat tinggalnya. 

Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 1.850 orang saat ini mengungsi di tempat pengungsian sementara, salah satunya di SDN 05 Manggarai.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth beserta jajaran pengurus BAGUNA mengunjungi korban kebakaran Manggarai, pada Kamis 15 Agustus 2024.

Dalam kunjungannya itu, pria yang akrab disapa Bang Kent itu mengatakan, Baguna DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta turut berduka atas kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di Manggarai itu.

"Kami Baguna DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta turut berduka atas musibah kebakaran yang terjadi di Manggarai, yang menghanguskan ratusan rumah dan ribuan warga terdampak menjadi korban. Duka korban kebakaran di Manggarai adalah duka kita bersama," kata Kent dalam keterangannya, Jumat (16/8/2024).

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu pun memberikan sejumlah bantuan seperti sembako, seragam sekolah anak siap pakai dan sepatu. Ia pun berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak.

"Baguna PDI Perjuangan DKI Jakarta memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Manggarai, berupa ratusan sembako, ratusan seragam siap pakai dan sepatu untuk anak-anak korban kebakaran yang seragam dan sepatunya ikut terbakar, supaya mereka tetap bisa bersekolah. Kiranya apa yang kami perbuat ini bisa mendatangkan manfaat untuk warga dan anak anak-anak korban kebakaran, tetap menjadi kewajiban kita semua sebagai mahluk sosial untuk selalu hadir dalam aksi kemanusian, apapun itu bentuknya," beber Kent.

 

Telusuri berita news lainnya
