Viral NIK Dicatut Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, Polisi Persilakan Warga Bikin Laporan

JAKARTA - Polda Metro Jaya meminta warga melapor apabila merasa dirugikan terkait ramainya unggahan di media sosial soal dugaan praktik pencatutan nomor induk kependudukan atau NIK untuk mendukung pencalonan pasangan cagub jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Diketahui, salah satu cuitan yang diunggah oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan di akun x pribadinya, menyebut bahwa NIK KTP miliknya aman, tetapi KTP dua anak hingga timnya, dicatut oleh salah satu calon gubernur dan calon wakil gubernur jalur independen DKI Jakarta tersebut.

Polisi pun, meminta agar warga yang NIK KTPnya diduga dicatut dan merasa dirugikan untuk melapor kepada pihak kepolisian.

Ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jumat (16/8/2024) sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait atas permasalahan tersebut.

"Kami akan menindaklanjuti bila masuk laporan polisi tersebut apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana," ujarnya.