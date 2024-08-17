Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Lantai 7 Apartemen di Pulomas , Diduga Korsleting Listrik

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |04:02 WIB
Kebakaran Lantai 7 Apartemen di Pulomas , Diduga Korsleting Listrik
Kebakaran lantai 7 apartemen di Pulomas (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di lantai 7 sebuah apartemen di bilangan Pulomas, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Sabtu (17/8/2024). Apartemen tersebut berlokasi di Jalan Pulomas Timur RT 13/02 itu terbakar lantaran diduga gegara korsleting listrik.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Abdul Wahid mengungkapkan korsleting listrik tersebut diduga berasal dari air conditioner (AC) pendingin ruangan apartemen tersebut. 

Wahid menuturkan, ruangan yang terbakar tersebut seluas 32 meter persegi.

"Pemadaman sudah dinyatakan selesai, api diduga berasal dari korsleting listrik," ujar Wahid kepada wartawan.

Wahid melanjutkan saat kebakaran berlangsung, penghuni apartemen tidak berada di lokasi. Namun demikian, kobaran api yang terus membesar justru membuat penghuni apartemen lainnya menjadi panik.

"Penghuni sudah dievakuasi dan sebagian yang lainnya juga sudah menyelematkan diri sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka dari kebakaran ini," kata Wahid.

 

Halaman:
1 2
      
