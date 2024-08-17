Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta di Hari Kemerdekaan: Berawan Tebal 

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |05:11 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta di Hari Kemerdekaan: Berawan Tebal 
Jakarta berawan (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, Sabtu (17/8/2024), Jabodetabek akan dinaungi berawan tebal. 

Kondisi tersebut akan berlangsung sepanjang hari di awal akhir pekan kali ini. 

BMKG mengungkapkan untuk keenam wilayah Jakarta, mulai dari Kepulauan Seribu hingga Jakarta Selatan, akan mengalami berawan tebal sepanjang hari. Suhu udara yang berlangsung berkisar antara 24-34 derajat celsius. 

Namun jelang waktu Minggu dini hari sesudahnya, cuaca di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan berlangsung cerah. 

Untuk Kota dan Kabupaten Bogor beserta Kota Depok, cuaca yang berlangsung pun tak jauh berbeda. Namun demikian, cuaca juga akan mengalami cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 22-33 derajat celsius. 

(Angkasa Yudhistira)

      
