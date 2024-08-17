Warga Beji Depok Digegerkan Penemuan Mayat Remaja Bersimbah Darah di Toilet

DEPOK - Warga Jalan Jambu RT 3/6, Pondok Cina, Beji, Koto Depok digegerkan penemuan jasad remaja berinisial HAM (23) di sebuah toilet rumah indekos, dalam keadaan bersimbah darah sambil menggenggam sebilah pisau pada Jumat 16 Agustus 2024 malam.

Kapolsek Beji, Kompol Jupriono mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif penemuan jasad tersebut.

"Peristiwa masih kita lakukan penyelidikan," kata Jupriono saat dikonfirmasi, Sabtu (17/8/2024).

Jupriono menjelaskan, anggota Unit Reskrim Polsek Beji dan Tim Inafis Polres Metro Depok melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan luar tubuh korban ditemui luka sobek pada bagian leher depan. Korban ditemukan sambil menggenggam sebilah pisah di tangan kanan.

"Luka sobek di bagian leher depan. Korban memakai celana panjang warna hitam dan memegang pisau di tangan kanan," ujarnya.