HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Motor Adu Banteng di Gunung Sindur Bogor, Dua Orang Tewas Mengenaskan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |13:39 WIB
Dua Motor Adu Banteng di Gunung Sindur Bogor, Dua Orang Tewas Mengenaskan
Illustrasi Mayat (foto: freepik)
BOGOR - Dua motor terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Raya Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Dua orang meninggal dua dan dua lainnya luka-luka dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 01.00 WIB dini hari tadi. Awalnya, motor Vespa B 6176 YB yang dikemudikan WA dengan membonceng H bergerak dari arah Gunung Sindur menuju Parung.

"Di TKP bergerak ke jalur kanan hendak mendahului kendaraan lain yang bergerak di depannya," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (17/8/2024).

 

