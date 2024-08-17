Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siang Ini Jalur Puncak Oneway Arah Jakarta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |14:07 WIB
Siang Ini Jalur Puncak Oneway Arah Jakarta
Polisi terapkan oneway Jalur Puncak arah Jakarta. (Foto: Okezone/Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem oneway arah Jakarta di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, siang ini, Sabtu (17/8/2024). Kendaraan yang akan menuju Puncak tidak bisa melintas sementara waktu.

Pantauan Okezone di Simpang Gadog, oneway diberlakukan mulai pukul 13.00 WIB. Polisi menutup arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi dan Exit GT Ciawi menuju Puncak dengan water barrier.

Selanjutnya, iring-iringan motor dan mobil polisi pun mengawal kendaraan terakhir yang akan menuju Puncak. Belum diketahui sampai kapan sistem oneway arah Jakarta ini diberlakukan karena masih situasional tergantung kondisi arus lalu lintas.

KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto mengatakan siang hari ini lalu lintas di Jalur Puncak terjadi antrean kendaraan di beberapa titik. Seperti di Gunung Mas, Pasar Cisarua dan Megamendung.

"Sehingga kita laksanakan prioritas bagi kendaraan yang sejak tadi pagi sudah ingin turun namun masih terhambat oleh rekayasa oneway maupun yang saat ini terhambat dibeberapa titik. Sehingga kami prioritaskan agar lebih cepat sampai ke tujuannya masing-masing," kata Ardian, Sabtu (17/8/2024).

Proses oneway ini diprediksi berlaku hingga sore hari nanti. Tetapi, masih situasional melihat kondisi di lapangan atau arus lalu lintas di Jalur Puncak. "Ini nanti akan lihat situasi arusnya, kalau melihat situasi arus sekarang, antreannya cukup lumayan panjang, kemungkinan nanti (oneway arah Jakarta) prediksi sampai dengan pukul 17.00 WIB," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
