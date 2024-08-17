Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Dalami Laporan Masyarakat Soal Pencatutan KTP Dukungan Paslon Independen

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |16:45 WIB
Polisi Dalami Laporan Masyarakat Soal Pencatutan KTP Dukungan Paslon Independen
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal melakukan pendalaman adanya dugaan pencatatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat pencalonan pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana, pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. 

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. Dia mengatakan akan mendalami laporan warga Jakarta yang dicatut untuk starat pencalonan.

"Benar. Selanjutnya dilakukan pendalaman," kata Ade, sqat dikonfirmasi, Sabtu (17/8/2024). 

Sebelumnya, seorang warga Jakarta Pusat bernama Samson (45), melapor ke Polda Metro Jaya kare Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya dicatut oleh pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana guna memenuhi syarat pencalonan Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. 

Laporan dibuat di Polda Metro Jaya. Adapun laporan diterima dengan nomor LP/B/4830/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 16 Agustus 2024. Terlapornya masih dalam lidik. Terlapor diduga melanggar Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022.

"Saya Army Mulyanto mewakili klien saya Pak Samson tujuan hari ini adalah membuat laporan polisi terkait dengan pencatutan data nomor induk kependudukan," ucap Army Mulyanto selaku kuasa hukum dari Samson, Jumat (16/8/2024). 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185677//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ztQ5_large.jpg
Terungkap, Jenazah Alvaro Sempat Disimpan 3 Hari di Garasi Sebelum Dibuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185422//viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-peaq_large.jpg
Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185402//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ilMZ_large.jpg
Mobil Diduga Barang Bukti Dipakai Pelesiran, Polda Metro Ungkap Statusnya Pindah Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185381//viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-akbl_large.jpg
Viral Pria Bawa Mobil Barang Bukti Ngaku Anak Propam, Ini Penjelasan Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185096//polda_metro_jaya_membongkar_praktik_perdagangan_pakaian_bekas_impor_ilegal-Hc4Q_large.jpg
Ratusan Balpres Ilegal Disita Polisi, Pelaku Utama Masih Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185015//polda_metro_jaya-5tWX_large.jpg
Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terbongkar, Polisi Sita 439 Bal Senilai Rp4 M
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement