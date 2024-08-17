Nasdem Cabut Dukungan ke Anies di Pilgub Jakarta, PDIP: Itu Bukan Kebiasaan Bang Surya Paloh

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh yang mencabut dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Hasto melihat hal itu tidak pernah terjadi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Partai Nasdem

"Ya itu bukan kebiasaan dari bang Surya Paloh," kata Hasto ditemui usai menghadiri upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Kemerdekaan ke-79 RI, di halaman masjid At-Taufiq Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Kendati demikian, Hasto menyatakan, dirinya tidak mau ikut campur tangan dalam keputusan yang diambil partai politik lain. Pasalnya, kata dia, setiap partai memiliki kedaulatan dalam bersikap.

"Hanya rakyat melihat ini bukan hal yang biasa ada sesuatu yang sepertinya ditutup tutupin makanya politik itu harus transparan," ujarnya.